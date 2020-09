Carla Suarez è la campionessa di tennis più seguita in Spagna, ha reso noto di essere malata di linfoma di Hodgkin e che per sei mesi sarà in chemioterapia.

Un videomessaggio caricato sui suoi canali social avvisa i fan di Carla Suarez che la tennista è malata. I medici le hanno diagnosticato il linfoma di Hodgkin e dovrà sottoporsi a un intero ciclo di chemio.

La campionessa rassicura i suoi fan di stare bene e di essere pronta ad affrontare il percorso che la aspetta. La Suarez dice di voler seguire le indicazioni dei sanitari e di avere un atteggiamento positivo, proprio quello che le ha permesso di vincere tanti match.

Carla Suarez si ritira da Us Open e Roland Garros

Con un successivo messaggio, Carla Suarez ricorda di non essere riuscita a finire il suo ciclo di allenamento sul campo da tennis a causa dei primi malori che l’hanno colta. La preparazione atletica necessaria a riprendere l’attività agonistica l’aveva portata in uno stato di profondo malessere. Tanto da dover essere ricoverata in ospedale, dove i medici hanno diagnosticato il tumore.

La campionessa ha saltato due importanti tornei di tennis a New York a causa del riposo imposto dopo le prime risultanze delle analisi. Lo stop di agosto e settembre è ancora più doloroso perché arriva dopo i mesi di inattività dovuti al lockdown, come scrive la tennista.

Per fortuna, i medici sono riusciti a individuare il linfoma di Hodgkin molto velocemente, per cui si è diffuso ancora poco nel corpo dell’atleta e ci sono buone possibilità che la terapia abbia effetto. La tennista afferma di seguire alla lettera le prescrizioni degli specialisti che la stanno seguendo clinicamente, accantonando per il momento tutto il resto.

Carla Suarez è al 71° posto tra le tenniste più forti al mondo, solo una settimana fa si era ritirata dagli Us Open e dopo l’annuncio del male ha deciso di non partecipare nemmeno al Roland Garros.