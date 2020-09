Calciomercato Milan, i rossoneri puntano al grande colpo in attacco. Contatti già avviati, Maldini tenta l’assalto per regalare il gioiello a Stefano Pioli

La squadra più in forma in queste prime battute di calciomercato è sicuramente il Milan. I rossoneri, dopo aver rinnovato il contratto a Zlatan Ibrahimovic per un’altra stagione, hanno piazzato il colpo Tonali. Ma il mercato in entrata è appena iniziato per Maldini e Massara.

Con Brahim Diaz praticamente fatto – in settimana dovrebbe arrivare a Milano – e Bakayoko sempre più vicino, la società di via Aldo Rossi punta a rinforzare la fascia destra. Per quanto riguarda il ruolo di terzino, se non parte uno tra Conti e Calabria, difficilmente verrà fatto qualcosa. Discorso diverso nei tre davanti, dove potrebbe aprirsi una clamorosa ipotesi.

Calciomercato Milan, pronto l’assalto a Chiesa: i dettagli

Che al Milan Chiesa piaccia non è un segreto, e questa sessione di calciomercato potrebbe essere quella decisiva. Il giocatore ha già dato il suo benestare ad un trasferimento in rossonero, mentre tra le società l’accordo è ancora da trovare. Stando a quanto riportato quest’oggi da Sportmediaset, Maldini avrebbe pensato ad un’offerta sicuramente molto articolata. 20 milioni di euro subito, 10 milioni di bonus e il cartellino di Lucas Paquetà. Al momento, ancora non è arrivata una risposta da parte della società Viola, ma la trattativa potrebbe decollare nei prossimi giorni.

Le richieste iniziali del presidente Rocco Commisso – circa 70 milioni di euro cash – si sono inevitabilmente abbassate. Nonostante gli interessamenti di Juventus e Inter, non sono ancora arrivate offerte lontanamente avvicinabili a quella cifra. Motivo per cui il Milan ci spera ogni giorno di più. Resta da capire se Paquetà rappresenta un profilo ideale per la squadra allenata da Iachini. In alternativa, i rossoneri potrebbero anche inserire giocatori come Musacchio o Gabbia. Sul tavolo della discussione anche la questione Rebic, di cui la Fiorentina detiene il 50% sulla rivendita dell’Eintracht.

