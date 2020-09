Belen in piscina senza il costume: sale la temperatura come mostra la Foto pubblicata in queste ore dalla bellissima argentina.

Belen Rodriguez non ha bisogno di presentazioni e conferma di essere terribilmente affascinante e di possedere un corpo unico. La bellissima ragazzi di Buenos Aires vanta al momento poco meno di 10 milioni di follower su Instagram, dove continua a regalare spettacolo attraverso scatti sempre parecchio intriganti. Proprio come quello pubblicato pochi istanti fa, che sta letteralmente facendo impazzire il web e riscuotendo un enorme successo. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

LEGGI ANCHE—> Diletta Leotta ed Eleonora Incardona, sfida a colpi di rose: ecco chi ha vinto

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Diletta Leotta, un saluto ‘bollente’ all’estate: curve in mostra – FOTO

Belen straordinaria in piscina: ecco la Foto

Belen, dunque, letteralmente scatenata e sempre più affascinante. Nella Foto in questione, si vede la bellissima presentatrice argentina rilassarsi in piscina e indossare soltanto la parte inferiore del costume. La 35enne originaria di Buenos Aires prova a coprirsi, ma si intravedono le sue curve mozzafiato che lasciano davvero poco spazio all’immaginazione del popolo maschile dei social network. Ecco la FOTO appena pubblicata da Belen Rodriguez sulla propria pagina Instagram:

View this post on Instagram B A post shared by 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) on Sep 1, 2020 at 5:49am PDT

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Naike Rivelli esagerata: le sue curve infiammano Instagram – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Valeria Marini incanta i fan: il bagno nella vasca è bollente – FOTO