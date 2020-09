L’apertura delle scuole è il tema caldo di tutti gli Stati. In America, a New York la riapertura slitta dal 10 al 16 settembre

Il coronavirus sta facendo riflettere su quando ripartire con le scuole. Sono tanti i temi di discussione ed ogni Stato, città o distretto decide in modo autonomo su cosa fare. In Virginia ad esempio, gli esperti hanno studiato corridoi a senso unico di marcia, mentre a Nashville riaprono le scuole ma con insegnanti e studenti da remoto. In altri Stati, addirittura alcuni istituti hanno già dovuto richiudere.

Negli Stati Uniti il caos regna sovrano. Le famiglie e i pediatri sono nel panico e confusi. Nessuno sa come ripartire nel modo giusto. Anche le università si sono in gran parte riconvertite alla didattica online e le misure anti coronavirus costeranno ai college americani 70 miliardi di dollari.

Riaperture scuole a New York, De Blasio: “Abbiamo bisogno di più tempo”

Le scuole pubbliche di New York non ripartiranno prima del 21 settembre. A deciderlo il primo cittadino newyorkese, Bill de Blasio, che dopo una lunga trattativa con il sindacato degli insegnanti ha deciso di posticipare la riapertura delle scuole.

L’avvio delle lezioni in classe era previsto per il 10 settembre, ma in seguito all’aumento dei contagi e della tanta confusione sul come ripartire, il ritorno a scuola è previsto in modalità online dal 16 e tra i banchi con un sistema ibrido dal 21.

Il primo cittadino newyorkese, Bill De Blasio ha affermato che per ripartire con la scuola c’è bisogno di più tempo. I rappresentanti sindacali, inoltre hanno chiesto delle garanzie quali l’obbligo di test continui a insegnanti e studenti.

L’amministrazione del sindaco de Blasio ha promesso ai sindacati e genitori l’installazione di tende per effettuare i test davanti a diversi istituti scolastici.

