A Verbania, chiusa una scuola a causa della positività al Covid-19 di un’insegnante. Dal 26 agosto, si stavano svolgendo i corsi di recupero

Primo caso di scuola chiusa a causa del Covid-19. A Verbania, l’istituto Cobianchi – il più importante della città – è stato costretto alla sospensione delle lezioni di recupero a causa della positività di un’insegnante al virus. La notizia è stata data da Vincenza Maselli, la preside dell’istituto.

“Abbiamo deciso di chiudere momentaneamente il nostro istituto” si legge in una nota sul sito web del Cobianchi: “In questi giorni avverrà la sanificazione di tutti i locali accessibili. L’intervento è obbligato, vista la positività al Covid-19 di un utente recentemente entrato a scuola“. Ancora non è chiaro quando gli alunni potranno rientrare a scuola. Dallo scorso 26 agosto, infatti, erano in atto i corsi di recupero per gli studenti con materie insufficienti.

Verbania, scuola chiusa per positivo Covid: “Sicurezza degli alunni al primo posto”

Una notizia che ha immediatamente allarmato tutti a Verbania. L’istituto Cobianchi, che dal 26 agosto ha riaperto agli studenti per garantire i corsi di recupero, ha dovuto chiudere nuovamente a causa della positività di un’insegnante al Covid-19. A riferirlo è l’Ansa, che ha riportato le parole della preside Vincenza Maselli. “Per il nostro istituto, la sicurezza di alunni e personale scolastico è assolutamente al primo posto” si legge sul sito web della scuola: “Non appena saranno terminati i lavori di sanificazione dei locali, la scuola sarà riaperta“.

Ancora non sono chiare le tempistiche nel dettaglio. L’obiettivo è quello di garantire una ripresa sicura dei corsi di recupero, in attesa che le lezioni riprendano regolarmente con l’avvio del nuovo anno scolastico.

