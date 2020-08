USA, cacciatore ucciso da un alce: lo aveva ferito con l’arco. L’animale si è ribellato e ha incornato l’uomo in modo fatale

Un uomo di Hillsboro (nell’Oregon) è stato ucciso domenica da un alce mentre cacciava su un terreno privato fuori Tillamook.

Secondo la ricostruzione della polizia americana, Mark David, 66 anni, stava cacciando sabato nella zona di Trask Road quando ha colpito e ferito un alce toro (tra le specie più grandi), con il suo arco. Durante il resto della giornata però non è riuscito a individuare il corpo dell’animale.

Il giorno successivo, David e il proprietario dei terreni sui quali si trovavano, hanno cercato e trovato l’alce ferito intorno alle 9:15. A quel punto hanno cercato di uccidere definitivamente la preda, ma il 66enne ha avuto la peggio, finendo incornato dall’alce.

Nonostante David abbia provato a scagliare altre frecce verso il corpo ferito dell’animale, è stato attaccato in modo letale con le corna. Le ferite riportate, in particolar modo all’altezza del collo, erano troppo gravi per essere curate.

La polizia dell’Oregon ha confermato come: “Il proprietario terriero ha tentato di soccorrere tempestivamente la vittima, ma quando è stato trasportato in ospedale ormai era troppo tardi”.

L’alce è stato successivamente ucciso e la carne è stata donata alla prigione della contea di Tillamook.

Normalmente la stagione della caccia alle alci con arco e frecce si svolge negli Stati Uniti tra la fine di agosto e la metà di ottobre. Purtroppo però le autorità raccomandano anche di fare molta attenzione, vista la grande aggressività, soprattutto degli esemplari maschi.

