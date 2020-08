Terremoto in Iran: una scossa fortissima è stata registrata nella mattinata di oggi in una zona del centro-sud nel Paese. Tutti gli aggiornamenti

Iran ancora una volta colpito da una violenta scossa di terremoto. Alle 8.06 ora locale (le 5.36 in Italia) un sisma di magnitudo 5 ha colpito una zona nel nel centro-sud del Paese. In base ai dati dell’agenzia di monitoraggio geologico statunitense Usgs, l’ipocentro è stato a circa 10 km di profondità con epicentro 42 km a nordest di Mehr. Al momento non sono state rese note informazioni su eventuali danni a persone o cose.

Non è il primo terremoto violento però che colpisce l’Iran nel 2020. A maggio infatti e ancora prima a marzo due violente scorsse avevano interessato il Paese, al confine con l’Azerbaigian e con la Turchia, Almeno 9 i morti e moltissimi feriti, cauiato soprattutto dalla fuga della popolazione dalle case.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 4.2: i dettagli

Terremoto in Iran, un Paese a rischio: nel 2003 c’erano stati 26mila morti

L’Iran è terra soggetta a numerosi terremoti perché situato su due principali placche tettoniche. Nel 2003 ad esempio, un terremoto di magnitudo 6.6 aveva distrutto la storica città di Bam, nel sud-est del Paese, uccidendo 26.000 persone.

Più di recente, nel novembre del 2017, un sisma di 7,3 gradi di magnitudo aveva fatto tremare una zona montagnosa al confine tra Iran e Iraq. Nel solo Iran il sisma aveva causato almeno 445 morti e più di settemila feriti e altre sei vittime eramno state rehisttate in Iraq, appena oltre il confine.

La scossa era stata avvertita da milioni di persone, fino a Baghdad dove la gente aveva lasciato le proprie abitazioni. Un funzionario iracheno aveva parlato di una magnitudo di 6,5 gradi con epicentro a Penjwin nella provincia di Sulaimaniyah, Kurdistan vicino alla frontiera principale con l’Iran. Il sisma era stato registrato a 23,2 km sotto la superficie, una profondità relativa che quijndi aveva provicato danni pesanti. Oggi invece almeno per il momento sembvra che sia più circoscritto.