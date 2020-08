Scuola, Speranza ha parlato della situazione legata all’insegnamento e in particolare delle lezioni online.

Il Covid-19 non si è fermato, anzi. In Italia il virus originario di Wuhan sta continuando a circolare con estrema velocità e per questo la paura è davvero tantissima. Con la ripresa della scuola che si avvicina sempre di più, in tutti temono che potremmo assistere alla nascita di nuovi focolai in tantissimi istituti di Italia. I genitori sono spaventati, i professori anche. In tanti sono spaventanti e per questo è necessario che il governo e le autorità competenti facciano il massimo per cercare di evitare fraintendimenti e proteggere i cittadini. In particolare i più giovani, che sono il veicolo perfetto per far muovere il virus tra varie persone. Oggi della situazione ha parlato il Ministro della Salute Roberto Speranza, che ha chiarito un po’ la situazione in merito al prossimo futuro della scuola.

Scuola, Speranza: “Pianificare lezioni online se scuola chiude”

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha sostenuto che bisogna fare il massimo per assicurare la sicurezza a tutti. Per questo “È realistico prepararsi e fare piani per rendere disponibile la didattica online”, ha affermato. Insomma, è necessario fare di tutto anche per predisporre un altro piano per qualsiasi evenienza. Infatti non è da escludere l’utilizzo della didattica a distanza perché “può essere necessario durante quarantene episodiche”. Pertanto il Ministro non ha escluso possibili nuove chiusure o lockdown in futuro, a differenza del presidente Conte. Il politico italiano, infatti, ha affermato proprio ieri che bisogna escludere assolutamente nuovi lockdown e quarantene. Al contrario, invece, il Ministro della Salute Speranza non si è sentito di escludere questa possibilità, affermando che è possibile che ci potrebbero essere in futuro nuovi lockdown e che bisogna attrezzarsi.

