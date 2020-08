Scuola, Azzolina ha parlato della situazione legata alla ripresa imminente delle attività didattiche assicurando tutte le parti coinvolte in questa situaizone.

Il Covid-19 non sta affatto rallentando, anzi. Soprattutto in Italia il virus originario della Cina sta aumentando sempre di più le persone che infetta, come dimostrano i bollettini che ogni giorno vengono pubblicati. Ciò ovviamente sta mettendo genitori, ragazzi e insegnanti in uno stato di grandissima apprensione data l’imminente ripresa della scuola. La possibilità che con la riapertura delle scuola si possa assistere alla nascita di nuovi focolai e di tantissimi nuovi contagi sta spaventando tutti. I giovani ed i giovanissimi, smentendo le prime ipotesi sul Covid-19, sono infatti bersagli del virus, che potrebbe approfittare di qualche piccola distrazione per diffondersi con forza all’interno della classe e poi dell’istituto di appartenenza. Della situazione ha parlato il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che ha chiarito un po’ la situazione in merito al prossimo futuro della scuola.

Scuola, Azzolina: “Daremo certezze a tutti gli studenti, i prof amano il loro lavoro”

Il Ministro della Salute Lucia Azzolina ha parlato della situazione, cercando di rassicurare tutti. Subito, in una nota, il politico ha affermato che i docenti “amano il proprio lavoro e lo svolgono con professionalità e impegno”. Subito quindi ha voluto smentire le descrizioni di un gruppo di insegnanti che nono vuole lavorare e che si sta ribellando a questa imminente ripresa delle attività didattiche. “Elimineremo la classi sovraffollate, daremo sicurezza agli studenti”, ha affermato il politico. A chiusura del suo intervento anche il continuo prospettarsi di investimenti pesanti in più anni per l’edilizia scolastica e per migliorare l’intero settore. Insomma, promesse importanti e la promessa a tutti gli insegnanti di una ripresa sicura e attenta.