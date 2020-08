Per la serie ricette dolci, lo strudel di mele: un dessert delizioso e facile da preparare. Ottimo per un fine pasto o per arricchire una merenda.

Lo strudel di mele è un vero e proprio must della pasticceria. Questo dolce si presta a infinite occasioni e, grazie alla sua facile preparazione, può essere proposto quando ne abbiamo voglia. Gli ingredienti sono di facile reperibilità e la preparazione richiede passaggi molto semplici. Vediamo insieme come preparare un ottimo strudel di mele.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE RICETTE < <

Strudel di mele: gli ingredienti

Farina 00: 130 g

Acqua: 30 ml

Olio di semi: un cucchiaio

Uova: 1

Sale: un pizzico

Mele Golden: 750 g

Zucchero: 60 g

Pangrattato: 60 g

Burro: 50 g

Uvetta: 50 g

Pinoli tostati: 25 g

Cannella in polvere: un cucchiaino

Rum: 2 cucchiai

Scorza di un limone

Zucchero a velo: q.b.

Leggi >>> Ricette dolci: come preparare dei deliziosi cake pops

Ricette dolci: la preparazione dello strudel di mele

Iniziamo la preparazione del nostro strudel di mele versando in una ciotola la farina setacciata, l’uovo e poi l’acqua. Mescoliamo il tutto con le mani. Uniamo poi l’olio e continuiamo ad impastare. Quando il composto sarà ben omogeneo sarà pronto. Se mentre impastiamo, risulterà troppo appiccicoso, aggiungiamo tranquillamente della farina. Il composto sarà dunque, ben compatto: mettiamolo in una ciotola, ricopriamo con pellicola a contatto e lasciamolo riposare al fresco per un’ora. Mettiamo intanto l’uvetta a bagno nel rum.

Mettiamo in una padella 30 grammi di burro, facendolo sciogliere, uniamo il pangrattato per farlo tostare. Chiudiamo il fuoco e lasciamo raffreddare.

Sbucciamo le mele, togliamo la parte centrale e tagliamole a fettine sottili oppure a cubetti. Mettiamole in una ciotola aggiungendo lo zucchero e i pinoli. Uniamo poi la scorza grattugiata del limone (non trattato), un pizzico di cannella, l’uvetta (ben scolata e strizzata).

Mettiamo a sciogliere in una padella il burro restante. Prendiamo ora il panetto di pasta e stendiamolo su un canovaccio leggermente infarinato. Spennelliamo un po’ di burro (tralasciando i bordi) e spennelliamo anche il pangrattato. Ora andiamo ad adagiare il composto di mele e arrotoliamo lo strudel su sé stesso, dalla parte più lunga. Sigilliamolo bene sui lati.

Poniamo il nostro strudel su una teglia ricoperta da carta forno. Spennelliamo con il burro fuso rimasto. Siamo pronti per la cottura: forno statico, preriscaldato, a 200 gradi. Cuociamo per 40 minuti. Una volta trascorso il tempo necessario, sforniamo e lasciamo intiepidire. Spolveriamo lo zucchero a velo e saremo pronti per gustarci il nostro delizioso strudel di mele.

Potrebbe interessarti anche: Ricette dolci: come preparare dei gustosissimi macarons