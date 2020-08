In Georgia, negli Stati Uniti, si è conclusa l’operazione Not Forgotten. Arrestati 9 uomini con l’accusa di traffico di esseri umani, rapimento, reati sessuali e pedofilia.

Negli Stati Uniti si è conclusa l’operazione Not Forgotten. Sono nove gli arresti sotto le accuse di traffico di esseri umani, rapimento, reati sessuali e pedofilia.

In Georgia, negli Stati Uniti d’America, emerge un nuovo scandalo. Dopo la cattiva gestione nel pieno della pandemia da coronavirus, l’America torna a far parlare di sé, in negativo.

Sì è finalmente conclusa l’operazione Not Forgotten, che ha portato all’arresto di nove persone sotto le accuse di rapimento, traffico di esseri umani, reati sessuali, pedofilia e detenzione illegale di droghe e armi.

Potrebbe interessarti anche: Covid-19, primo caso nuovamente positivo negli USA

Stati Uniti, si è conclusa l’operazione Not Forgotten: liberati 39 bambini