Milano Covid Free è un’iniziativa promossa dall’associazione imprenditoriale Nuvolab che si propone di effettuare test sierologici gratuiti per conto di altre aziende sul territorio.

Milano Covid Free, un’iniziativa promossa da Nuvolab, ha annunciato l’intenzione di offrire dei test gratuiti per verificare la positiva da coronavirus sui luoghi di lavoro. Intervistato a riguardo da Tgcom24 Francesco Inguscio, Ceo di Nuvolab ha spiegato che “Per il momento abbiamo effettuato 126 test per conto di 11 aziende. Puntiamo di arrivare a mille entro il rientro a scuola. È una goccia nell’oceano, ma così facendo vogliamo dare il nostro piccolo contributo alla comunità della città”.

Nel comune di Sassari, il vicesindaco Gianfranco Meazza ha annunciato alcuni giorni fa l’entrata in vigore di un decreto comunale che obbliga i cittadini ad indossare la mascherina durante tutto l’arco della giornata. L’ordinanza sarà valida dal 30 Agosto fino al 7 Settembre. La decisione che ha portato ad emanare questa disposizione, è stata presa in seguito all’incremento dei nuovi contagi da coronavirus che ha interessato il Nord della Sardegna. Nell’ordinanza si legge che quest’obbligo di indossare i dispositivi di protezione riguarda “spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, parchi) laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, come fermate di mezzi pubblici, spazi antistanti esercizi commerciali, o uffici pubblici o di interesse pubblico”.

