L’Unione Europea sta valutando la possibilità di introdurre sanzioni verso coloro che violano l’embargo armi vigente in Libia. Lo ha reso noto un portavoce europeo.

L’Unione Europea sta valutando la possibilità di sanzionare le nazioni che violano l’embargo vigente in Libia sulla vendita di armi. A renderlo è stato un portavoce della Commissione Europea che ha dichiarato che “l’Unione europa è l’unico attore che cerca di far rispettare l’embargo delle armi alla Libia, attraverso l’operazione Irini, che è un contributo concreto per risolvere la crisi in Libia. Quando si parla di suggerimenti di ulteriori sanzioni, per quanti non rispettano la violazione dell’embargo sulle armi, le proposte da parte degli Stati membri vengono discusse nei gruppi di lavoro del Consiglio”.

Libia, il premier annuncia il cessato il fuoco su tutto il territorio nazionale

Il 21 Agosto è stata una giornata storica per la Libia. Il premier Fayez al-Serraj ha infatti annunciato il “cessate il fuoco” sull’intero territorio nazionale. Un primo e importantissimo passo verso il processo di pace nel paese, in quella che verrà ricordato, almeno fino ad adesso, come uno dei periodo più bui e violenti della storia della nazione. Il cessate il fuoco proclamato dal governo consiste anche in una smilitarizzazione delle zone di Sirte e al-Jufra.

Giornalista libico condannato a 15 anni di reclusione

Il 5 Agosto invece, il tribunale militare di Bengasi ha condannato un giornalista libico. Il suo nome è Ismail Abuzreiba e la pena che gli è stata inflitta è di quindici anni di reclusione. la notizia è stata confermata immediatamente dall’Onu, congiuntamente alla richiesta di rilasciare il giornalista. Anche perché la Libia si è rifiutata di comunicare ulteriori dettagli circa le accuse che hanno portato a l’incarcerazione di Abuzreiba.

