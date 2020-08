Italiano arrestato per terrorismo, ma alla fine è stato rilasciato dalle autorità. Una situazione davvero molto complessa, che però non è finta in tragedia.

Un italiano è stato protagonista di diversi minuti di caos su un volo di Ryanair. Il volo era partito da Vienna per fermarsi a Londra, luogo dove tutti i passeggeri erano diretti. A far scatenare le indagini è stato il ritrovamento di uno strano oggetto nel bagno dell’aero. La cosa ha causato parecchio caos e paura, con gli agenti presenti sul volo che hanno bloccato e immobilizzato due passeggeri che erano molto sospetti. Si pensava che i due, un italiano e un uomo del Kuwait, stessero lavorando insieme per cercare di dirottare il volo o fare un attentato terroristico. Insomma, il caos che si è generato è stato di proporzioni importanti, con parecchie persone che si sono spaventate ed anche parecchio.

LEGGI ANCHE —> Verbania, insegnante positiva al Covid: chiusa una scuola

Italiano arrestato per terrorismo su aereo, è stato rilasciato

Immediatamente i due sono stati bloccati sull’aereo. Come da procedura, il capitano ha informato le autorità britanniche e ha proseguito per l’aeroporto di Londra Stansted. I due sospettati di terrosimo sono stati trattenuti dalle autorità inglesi e sono stati fatti vari controlli ed accertamenti. Alla fine l’allarme è rientrato e non è stato rivelato nessun intento terroristico. I due sono anche stati rilasciati e sono in libertà. Insomma, solo tanta paura e parecchio terrore quello che hanno vissuto i passeggeri e soprattutto i due uomini che erano stati momentaneamente bloccati. Il momento più complesso, si legge su Repubblica, è senza dubbio stato il momento in cui due caccia Typhoon della Raf hanno volato insieme all’aereo per scortarlo in aeroporto e iniziare le procedure di sicurezza.

LEGGI ANCHE —> Droghe sintetiche, dalla Cina arriva Bull: più di 10 morti negli ultimi mesi