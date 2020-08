Anche la febbre del Nilo fa tremare l’Italia: è morto un uomo a Cremona mentre un altro è ricoverato in terapia intensiva.

Dopo il Coronavirus, ecco la febbre del Nilo. L’infezione da virus West Nile, che è provocata da un virus appartenente alla famiglia dei Flaviviridae, continua infatti a far tremare l’Italia e in queste ore c’è da registrare un decesso in Lombardia. Nello specifico si tratta di un uomo di 80 anni, che era ricoverato all’ospedale Maggiore di Cremona e che si è spento in queste ore. Un altro uomo di circa 70 anni, invece, è ricoverato in terapia intensiva, anche le sue sue condizioni sono in leggero miglioramento rispetto ai giorni scorsi. Mettiamo, però, un po’ di ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Febbre del Nilo, le parole del primario Bosio

Ecco intanto quanto ammesso da Giancarlo Bosio, direttore dell’Unità Operativa di Pneumologia dell’ospedale di Cremona: “Abbiamo una seconda persona ammalata di questa febbre, che fortunatamente sta meglio. Prima di lui, però, è stato ricoverato un uomo di 80 anni che si è spento in queste ore. Sottolineo un aspetto importante: anche per la febbre del Nilo non esiste al momento una cura, ma non c’è alcun legame tra questa infezione e il Covid“.

Il West Nile si trasmette attraverso la puntura delle comuni zanzare e solamente in un caso su 150 può causare malattie neurologiche. In ogni caso, seguiremo con particolare attenzione l’evolversi di questa vicenda a Cremona e in altre parti d’Italia e vi terremo costantemente aggiornati nel corso delle prossime ore.

