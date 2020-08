Covid-19, Bassetti promuove il vaccino antinfluenzale: piovono le critiche da parte dei NoVax. Ecco il motivo per cui non lo perdonano

Il vaccino per il Covid-19 continua a tenere banco a livello informativo e mediatico nelle ultime settimane. La corsa alla panacea contro il male moderno rappresentato dal coronavirus coinvolge tutto il mondo, nessuno escluso e potrebbe arrivare a compimento con l’inizio del nuovo anno. Nel frattempo però bisognerà fare i conti con un altro inverno e con un’altra ondata influenzale. Anche il noto infettivologo, Dott. Matteo Bassetti, lo sa bene e sostiene la corrente di pensiero secondo cui sarà bene vaccinare tutti almeno per il virus della Flu, eliminando così sovrapposizioni. Il problema è che questa semplice teoria mal si accosta ai pensieri negazionisti, diffusisi negli ultimi mesi. Bassetti che ha sempre sottolineato come il virus sia mutato, diventando meno aggressivo e letale, era diventato un emblema della contro informazione, pur non avendolo mai richiesto espressamente.

Un “tradimento” che ha portato a pesanti insulti sui social, da parte di gruppi complottisti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Sardegna: annunciata azione legale contro i media

Covid-19, Bassetti promuove il vaccino antinfluenzale: piovono le critiche dei NoVax

Una sfilza di commenti delusi nei confronti del noto infettivologo, tutti ricollegabili al discorso sul vaccino influenzale, auspicabile secondo Bassetti.

C’è chi scrive: “Che delusione anche lei con questo vaccino!” o chi addirittura va oltre: “Dovreste dare consigli su come rafforzare il sistema immunitario, non consigliare vaccini che potrebbero indebolirlo“.

La convinzione popolare di chi crede che possa essere un modo per controllare le persone o chi sostiene che sia un grave rischio per la salute, è dura a morire. Il Dott. Bassetti si è infilato in un tunnel senza fine, pur non volendo.

C’è chi domanda già se ci guadagna qualcosa e chi afferma che sia una mossa per far aumentare i malati da coronavirus.

Nella discussione è intervenuto su Facebook anche il Professor Burioni, a sostegno del collega.

“Speravo che gli antivaccinisti si sarebbero convinti vedendo la tragedia di una malattia infettiva senza il vaccino invece sono molto più cretini del previsto, e questo non è accaduto. Mi fa specie che possano attaccare il Dott. Bassetti parlando un italiano claudicante e senza avere basi scientifiche”.

Insomma una controversia che non dovrebbe esistere ma che nel malcostume dei social continua a proliferare. Nella speranza che il vaccino per il Covid-19 metta tutti d’accordo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Nasce Milano Covid Free: tamponi gratuiti sui luoghi di lavoro

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24