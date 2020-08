La giunta regionale della Sardegna, ha dichiarato di aver avviato un’azione legale contro i danni causati dalla campagna mediatica a seguito dell’incremento dei contagi di coronavirus.

Christian Solinas, Presidente della regione Sardegna, ha dichiarato di aver conferito un mandato ai legali che rappresentano l’isola allo scopo di poter valutare il danno economico creato dalla campagna mediatica che si è scatenata in Sardegna, a seguito del rapido incremento dei contagi che si è verificato nei giorni di Ferragosto. A darne conferma è stato Alessandro Zedda di Forza Italia, che ricopre il ruolo di vicepresidente della giunta regionale, alla fine di un vertice con i segretari del centrodestra. Zedda ha infatti spiegato l’isola sta subendo a livello turistico dei danni enormi, con numerose disdette che arrivana a causa di quella che lui definisce una campagna mediatica in cui “si è rappresentata una situazione di assoluta falsità”. Secondo il vicepresidente si è infatti alimentato un allarmismo insensato che danneggiato pesantemente il turismo nell’isola.

Seppur non sono più critici come durante il periodo del lockdown, nelle ultime settimane si è assistito in Italia a un incremento dei contagi che inizia a preoccupare, nonostante il nostro paese abbia dati più bassi rispetto al resto d’Europa. Al momento, la curva dei contagi in Italia si attesta tra i 1300 e i 1400 casi giornalieri. Resta adesso da capire come si evolverà la situazione con l’ormai imminente riapertura delle scuole. la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa ha confermato ai microfoni di TgCOm24 che il governo sta cercando di elaborare una strategia condivisa per permettere a tutti i cittadini di spostarsi all’interno dell’Europa in totale sicurezza. La Zampa ha dichiarato che “chi parte e chi arriva dovrà fare un tampone. Questo è un modo, continua la sottosegretaria, “per poter tornare a viaggiare, ma in sicurezza”.

