Calciomercato Napoli, Koulibaly ha raggiunto un accordo con il Manchester City di Pep Guardiola. Il difensore centrale ha già dato l’ok alla squadra inglese.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis potrebbe cambiare e anche parecchio durante questa sessione di calciomercato. Il club dovrà procedere con un rinnovamento importante, con parecchi giocatori che potrebbero ben presto cambiare squadra. Nelle ultime ore a trovare l’accordo con un club all’estero sarebbe stato Allan, il centrocampista centrale della squadra. Il giocatore in queste ore avrebbe raggiunto l’accordo totale con l’Everton di Carlo Ancelotti, che vorrebbe di nuovo il mediano brasiliano in squadra per migliorare la propria rosa. Il centrocampista centrale sarà probabilmente annunciato nelle prossime ore e per questo il club potrebbe iniziare a muoversi per ulteriori cessioni importanti. Ora ad essere vicino alla cessione è il difensore centrale senegalese Kalidou Koulibaly, che parrebbe essere in cima alla lista degli acquisti del Manchester City di Pep Guardiola.

Calciomercato Napoli, Koulibaly ha l’accordo totale col City

Kalidou Koulibaly è stato per anni un giocatore molto importante per il Napoli di De Laurentiis. Con Sarri, Ancelotti e poi Gattuso, il difensore ha sempre fornito prestazioni di livello molto alto. Ora però, che tocca i 29 anni, il centrale potrebbe fare il passo finale della sua carriera ed accasarsi altrove, portando nelle casse della squadra azzurra una plusvalenza davvero molto importante. Secondo quanto riporta France Football, l’accordo tra il giocatore e il Manchester City è stato raggiunto. Per lui stipendio raddoppiato e completa gestione dei diritti d’immagine. Il club azzurro però non vuole fare sconti e sta continuando a chiudere 90 milioni di euro per il suo giocatore. Per ora manca l’accordo tra i club, con la squadra inglese che vorrebbe spendere molto meno per il suo cartellino.

