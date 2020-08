Calciomercato Milan, le prime parole di Ibrahimovic dopo il ritorno: “I rossoneri mi mettono il sorriso. Darò il 200%”

Ibra is back. Tutti i tifosi del Milan aspettavano solo l’annuncio ufficiale al suo ritorno in rossonero e sono stati accontentati nelle scorse ore. Il 38enne svedese ha deciso di concludere la carriera in Italia, nel club che più degli altri lo ha fatto sentire a casa. Mino Raiola ha trattato per settimane con Maldini e Massara per trovare l’accordo definitivo e alla fine è riuscito ad accontentare il suo assistito. Destinazione preferita e stipendio da top player (percepirà 7 milioni netti), il tutto con l’obiettivo di dare ancora il massimo e trascinare la squadra verso l’obiettivo Champions.

“Voglio ringraziare il club per la dimostrazione di fiducia nei miei confronti. Hanno veramente fatto di tutto per tenermi e sono contento che sia andata così. Voglio solo pensare ad impegnarmi per essere in forma e aiutare la squadra ad ottenere i successi che merita”.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic raggiante dopo il ritorno – VIDEO

Zlatan Ibrahimovic ha le idee chiare su cosa lo aspetta e su quelle che saranno le prossime sfide per il Milan.

“Dobbiamo continuare sulla stessa falsariga del finale della scorsa stagione. Serve lavoro, sacrificio, fiducia, mentalità vincente. Anche quando le cose non vanno bene, perché con la testa giusta si arriva agli obiettivi. Metto pressione a me stesso e agli altri per ottenere il 200% sia in allenamento che in partita. Ho dimostrato che l’età anagrafica non centra con il campo. Mi sento ancora bene e posso dare il mio contributo. Spero che anche i tifosi possano tornare al più presto allo stadio perchè questa è un’avventura da vivere insieme“.

Poi un’ultima battuta Ibra la dedica all’ex compagno Andrea Pirlo, diventato allenatore della Juventus.

“Sono contento per lui e devo dire che me lo aspettavo. Già in campo si vedeva che sapeva pensare in modo differente. Parlava spesso già da allenatore. Sono contento possa iniziare da un grande club come la Juve, il futuro sarà tutto suo”.

“My objective is to always win.” @Ibra_official has spoken 🗣️ “Il mio obiettivo è vincere sempre”.

Firmato, Zlatan Ibrahimović 🔏#ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/CC9fekDKye — AC Milan (@acmilan) August 31, 2020

