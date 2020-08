Calciomercato Juventus, Higuain via: destinazione inaspettata per l’argentino che si appresta a lasciare Torino e l’Italia.

CALCIOMERCATO JUVENTUS – In casa Juventus continuano le grandi manovre di calciomercato in vista della prossima stagione. La dirigenza di corso Galileo Ferraris ha già piazzato due colpi in entrata, ovvero Arthur e Kulusevski, e adesso è impegnata a sfoltire la rosa a disposizione del nuovo allenatore Pirlo.

Sono diversi i giocatori che non rientrano più nei piani di tecnico e società e tra questi figura, senza ombra di dubbio, Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino partirà sicuramente come confermato dallo stesso Pirlo nella conferenza stampa, ma resta da capire quale sarà la destinazione. E adesso spunta un pista a sorpresa per il futuro del forte centravanti originario di Brest classe ’87.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato, De Paul sempre più verso l’addio: dove giocherà

Calciomercato Juventus, le ultimissime su Higuain

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere’ di Torino, Higuain sarebbe finito nel mirino dell’Inter Miami di David Beckham e i contatti tra le due società sarebbero ben avviati. Higuain non avrebbe problemi a provare una nuova esperienza in un altro campionato e l’operazione tra i due club potrebbe concretizzarsi in tempi piuttosto brevi.

Quella di Higuain, però, non sarà l’unica cessione visto che ci sono altri elementi della rosa bianconera sul piede di partenza. Attenzione, in particolare, alla situazione dei vari De Sciglio, Rugani, Khedira, Ramsey e Bernardeschi, solo per citarne qualcuno. Juve, dunque, letteralmente scatenata sul mercato sia per quel che concerne i movimenti in entrata sia per quanto riguarda le operazioni in uscita. E in uscita c’è soprattutto Higuain, che si appresta a salutare la compagine bianconera e il campionato di Serie A.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juve, Pirlo chiama Dzeko: le parole del Maestro al bosniaco