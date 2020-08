Gravissimo incidente stradale sulla statale del Brennero: due turisti tedeschi hanno perso la vita dopo essersi scontrati con due camion.

L’incidente, come riporta l’agenzia di informazione Ansa, è avvenuto la scorsa notte sulla statale del Brennero, nei pressi di Pineta di Laives. A seguito della chiusura dell’autostrada del Brennero, dovuta alla piena dell’Adige, le auto hanno virato sulla strada secondaria. Proprio lì è avvenuto l’incidente dal tragico epilogo.

La vettura di due turisti tedeschi, da quanto si apprende, si è scontrata con due camion dalla targa straniera. Il padre, 45enne, e la nonna, 67enne, non ce l’hanno fatta. Sono invece stati ricoverati in ospedale il nonno e il bambino, di 7 anni. Si attendono comunque aggiornamenti sul loro stato di salute. I camionisti, da quanto si apprende, sono invece rimasti illesi dopo lo scontro.

Bolzano: la chiusura dell’autostrada Brennero a causa del maltempo

A causa del maltempo, e delle conseguenti inondazioni, le autorità hanno deciso di chiudere l’autostrada del Brennero. La Protezione Civile, come riporta Ansa ha inoltre invitato la popolazione a lasciare le strade e le piazze pubbliche, per dirigersi nei piani superiori degli edifici.

La chiusura, in entrambe le direzioni, della A22 del Brennero, tra San Michele e Bolzano sud, ha portato i veicoli a virare sulla statale del Brennero, dove il traffico risulta scorrevole e dove si è verificato il tragico incidente. La chiusura, fanno sapere le autorità, è stata messa in atto per motivi di sicurezza. L’Adige, infatti, è esondato ad Egna. Ad ogni modo, la Protezione Civile ha fatto sapere che la situazione viene monitorata costantemente. L’autostrada potrebbe essere riaperta dopo un’attenta valutazione dei rischi.

