Berlino: sono 300 le persone arrestate dalla polizia a seguito della manifestazione contro le restrizioni del Covid in Germania. La polizia ha sospeso la protesta per mancato rispetto delle regole.

A riportare la notizia è l’agenzia di informazione Ansa, la quale fa sapere che i manifestanti a Berlino sono stati circa 38 mila. Dopo una battaglia in tribunale, i manifestanti hanno ricevuto l’autorizzazione per scendere in piazza e manifestare contro le misure di contenimento tedesche relative al Coronavirus. Nonostante si trattasse di una manifestazione pacifica, la polizia è intervenuta, sospendendo la protesta a causa del mancato rispetto delle regole sul distanziamento.

Berlino: la polizia scioglie la manifestazione anti-Covid

A prender parola sulla delicata questione è stata, come riporta l’agenzia Ansa, direttamente la polizia: “La distanza minima non è rispettata dalla maggior parte (dei manifestanti) nonostante le ripetute richieste”. Vista la situazione, la polizia ha dichiarato che l’unica possibilità era quella di “sciogliere il raduno”.

I vari divieti messi in atto hanno però suscitato l’indignazione da parte dei manifestanti. Questi ultimi hanno infatti inondato il social di messaggi. Infatti, da quanto si apprende, le autorità avevano deciso, inizialmente, di non consentire la manifestazione. Questo principalmente perché si temeva che i manifestanti non potessero mantenere la distanza di un metro e mezzo o che non rispettassero alcuni requisiti, come l’utilizzo della mascherina. Alla vigilia della manifestazione, però, il tribunale amministrativo di Berlino aveva sostenuto che “non c’era alcuna indicazione che gli organizzatori avrebbero deliberatamente ignorato le regole per l’allontanamento sociale e messo in pericolo la salute pubblica”.

Alcuni gruppi hanno annunciato una contro-manifestazione per oggi. Non solo a Berlino, oggi, da quanto si apprende, un’altra manifestazione è prevista anche a Zurigo.

F.A.

