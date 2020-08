Palermo, incendio nel bosco di Moarda: 400 persone in fuga

Ad Altofonte, comune alle porte di Palermo, alle 21.00 di ieri c’è stato un incendio nel bosco di Moarda.

È successo in Sicilia, ad Altofonte, comune alle porte di Palermo. Qui un incendio è divampato nella giornata di ieri, attorno alle 21, nel bosco di Moarda che si estende per oltre mille ettari.

Nei giorni scorsi il Dipartimento della Protezione civile regionale aveva messo in allerta l’intera isola. La nota diffusa riportava l’avviso n.180 per rischio incendi e ondate di calore a partire dalla 00.00 del 30 agosto per le successive 24 ore. L’incendio è arrivato quattro ore prima del nuovo giorno, provocando l’evacuazione di 400 persone.

