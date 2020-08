Napoli, un uomo di 88 anni ha sparato due colpi di pistola contro i suoi due figli, entrambi invalidi: tragico epilogo, uno dei due non ce l’ha fatta.

L’epilogo della vicenda avvenuta a Napoli è tragico: un uomo di 47 anni, invalido, è morto a dopo aver ricevuto un colpo di pistola, sparato direttamente dal padre. Come riporta Skytg24, l’uomo, di 88 anni, ha prima compiuto l’insano gesto, poi ha chiamato le autorità per confessare quanto accaduto.

La vittima, da quanto si apprende, era un invalido grave. Suo fratello, di 51 anni, è rimasto ferito a un braccio. Quest’ultimo soffre di un handicap più lieve rispetto al fratello. Il padre, dopo aver chiamato la polizia, ha confessato di aver compiuto l’insano gesto perché era disperato per le condizioni della famiglia e, di conseguenza, per il futuro dei figli.

Coronavirus, Napoli e Campania: la situazione

Nei giorni scorsi, FanPage parlava di aumento dei ricoveri all’ospedale Cotugno di Napoli, visto il costante aumento dei casi da Coronavirus. Come riporta Skytg24, sono 188 i nuovi casi, in tutta la Campania, registrati nelle ultime 24 ore, su un totale di 4.359 tamponi effettuati.

A rendere nota la notizia, da quanto si apprende, è l’Unità di crisi della Regione. Dei 188 nuovi casi, 81 sono casi di rientro dalle vacanze estive. 51 di essi provengono dalla Sardegna, mentre 29 dall’estero. Come riporta Skytg24, non sono state registrate nuove vittime, per cui il totale rimane a 445. Il numero dei guariti sale a 4.396, calcolando i 13 nuovi guariti delle ultime 24 ore.

Al momento, da quanto si apprende, sono quattro le persone in isolamento su uno yacht a Ischia. Dopo il risultato, positivo, del tampone di una ragazza, l’intera famiglia è rimasta in isolamento a bordo dello yacht di 16 metri. Il secondo tampone, per la famiglia, dovrebbe essere effettuato mercoledì.

F.A.