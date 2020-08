Il maltempo continua a dilagare, soprattutto nelle province del nord e del centro nord. A Massa Carrara, una bufera ha fatto cadere un albero: due bambine sono gravi.

Due bambine, come riporta Tgcom24, sono state trasportate in ospedale in condizioni gravissime. A colpirle, da quanto si apprende, è stato un albero, caduto a seguito di una fortissima tromba d’aria. Il tutto è accaduto in un campeggio a Marina di Massa (Massa Carrara. In base a quanto si apprende, i presenti hanno anche immediatamente richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che non è potuto intervenire a causa del forte vento.

Maltempo, Lombardia: continuano le ricerche di un disperso

Come riporta Tgcom24, continuano senza sosta le ricerche di un uomo disperso in un torrente nel varesotto. Da quanto si apprende, l’uomo, 38enne, si trovava insieme a un suo amico nei pressi del lago Delio, dove è stato travolto dalle acque. Gli esperti del settore si sono messi alla ricerca dell’uomo, al momento ancora disperso.

Continuano nel frattempo le operazioni dei Vigili dei Fuoco in tutto il nord. Le violente trombe d’aria stanno causando danni a dir poco gravi. Come riporta Tgcom24, infatti, molte strutture sono andate distrutte a causa della caduta degli alberi. Nelle ultime 24 ore, solo in Lombardia e in Veneto, i Vigili del Fuoco hanno operato oltre mille interventi.

Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, invece, sono 250 le operazioni di soccorso. Si tratta, più che altro, di tetti scoperchiati, frane e persone bloccate all’interno delle proprie vetture, a causa dell’acqua.

Anche per oggi, domenica 30 agosto, è confermata l’allerta rossa per la parte settentrionale della Lombardia. Sul resto della regione, sul Veneto, sulla Toscana, sul Friuli e sulla Liguria è stata invece confermata l’allerta arancione.

