Si è concluso poco fa il GP di Formula 1 in programma in Belgio. A vincere – tanto per cambiare – Lewis Hamilton. Leclerc e Vettel concludono nelle retrovie

Anche sul circuito di Spa-Francorchamps lo spettacolo non è mancato. Pochi minuti fa, Lewis Hamilton ha tagliato per primo il traguardo, vincendo l’ennesimo GP di Formula 1. Pochissime le sorprese nelle prime posizioni. Dietro il Campione del Mondo è arrivato il compagno di scuderia Valtteri Bottas.

Buona gara anche per Max Verstappen, terzo con la sua RedBull. Daniel Ricciardo si è confermato al quarto posto, dopo l’ottimo piazzamento di ieri in qualifica. Bene anche Albon, quinto con l’altra monoposto RedBull. Altra giornata nerissima, invece, per le Ferrari di Vettel e Leclerc. I due piloti della Rossa si sono piazzati rispettivamente al 13esimo e al 14esimo posto.

Formula 1, paura per Giovinazzi e Russell: la dinamica dell’incidente

A pochi giri dall’inizio del GP di Formula 1 in Belgio, un episodio ha fatto immediatamente spaventare tutti: l’incidente tra Giovinazzi e Russell. Il primo, dopo aver perso il controllo della sua Alfa Romeo, è finito contro il muretto. La carambola improvvisa, però, ha portato la monoposto nuovamente in pista. Tragedia sfiorata per Russell, che con la sua Williams è riuscito ad evitare l’auto di Giovinazzi giusto in tempo.

Finito contro le gomme di protezione, è scattato il secondo allarme. Uno pneumatico della Williams si è distaccato, ma per fortuna non ha portato ad alcuna conseguenza. Subito dopo l’episodio, i due piloti sono scesi dalle auto e hanno terminato la loro gara. In pista è scesa subito la Safety Car, che ha poi permesso la ripresa del Gran Premio.

