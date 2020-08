Diletta Leotta ritorna su Instagram dopo cinque giorni di assenza ed entusiasma i suoi fan con le sue curve da sogno.

Diletta Leotta torna su Instagram dopo cinque giorni di assenza. La procace giornalista di Dazn ha infatti pubblicato uno scatto che la ritrae camminare sulle acque della bellissima città di Taormina. La nuova stagione calcistica è ormai alle porte e il rientro al lavoro è sempre più vicino per la Leotta. Ma per fortuna c’è ancora il tempo di postare qualche scatto mozzafiato per gli ultimi giorni di queste vacanze. La giornalista e showgirl è infatti ritornata in Sicilia, la sue terra natale, dopo alcuni giorni trascorsi in Sardegna in compagnia della amiche.

Diletta Leotta: la sua bellezza sullo sfondo della bellissima Taormina

E il risultato come al solito ha fatto felici e mandato in estasi i suoi follower. Nonostante la foto la ritrae da lontano e in penombra ( non a casa la didascalia del post recita “Tra luci e ombre”) le sue forme sono come sempre sensuali e bellissime da vedere. E i commenti di approvazione come al solito sono stati numerosissimi. In attesa di rivederla sul piccolo schermo, la Leotta ci ha regalato un’altra occasione per ammirarla in tutta la sua bellezza.

