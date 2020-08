Diletta Leotta ed Eleonora Incardona, la sfida si sposta nel mondo floreale: mille rose rosse, come era successo anche alla conduttrice

La mora e la bionda, come se fossero due veline, per una sfida nella quale è difficile triovare una vincitrice. Entrambe siciliane, entrambe sensuali, entrambe simbolo di una prorompente avvenenza mediterranea che non tramonterà mai. E da oggi Diletta Leotta ed Eleonora Incardona sono anche belle tra le rose.

Perché solo qualche mese fa Diletta aveva stupito tutti postando sul suo profilo Instagram un’immagine che aveva fatto molto parlare. Mille rose rosse, ricevute da un ignoto ammiratore e tuti a chiedersi chi fosse anche se il pensiero era andato subito a Daniele Scardina, allora suo compagno ma oggi non più.

Adesso tocca ad Eleonora. Stesso sorriso a 32 denti, stessa posa sensuale e stesso numero di rose. Sono mille anche per la Incardona e se mai ci fossero stati dubbi, li spazza tutti lei nel post che accompagna la foto. Poche parole che dicono tutto, anche se non svelano di chi sia il regalo.

Visualizza questo post su Instagram Grazie 1000 🌹 #rose #roserosse #millerose Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona) in data: 29 Ago 2020 alle ore 9:22 PDT

Diletta ed Eleonora, tante passioni in comune e adesso anche le rose rosse

Una rivalità intrigante e affascinante, quella tra Diletta ed Eleonora. Entrambe siciliane, quasi coetanee (la Incardona è classe ’91) e grandissime appassioange di sport oltre che di forma fisica. Eleonora in particolare ama il golf e lo pratica con buoni risultati. Ma è anche tifossisima della Juventus, mentre Diletta ha sempre confessato il suo amore per il Catania.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 14 Mag 2020 alle ore 6:37 PDT

Fisico statuario per entrambe, anche sapientemente modellato, le accomunano le aspirazioni. Diletta, quella di sfondare nel mondo dello spettacolo l’ha già raggiunta ed è la più amata dagli italiani. Eleonora la sta inseguendo, ha già quasi 450mila follower su Instagram ed è cliccatissima. Ora sappiamo che anche lei è donna che gradisce le rose. Rosse, colore dell’amore, ma non si spiega se sia un nuovo fidanzato o soltanto un ammiratore speciale. Nel dubbio, comunque, non ci esprimiamo e lasciamo giudicare a voi. Chi vince questa sfida floreale?