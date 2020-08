Il calciomercato inizia a scaldare i motori e le pagine dei quotidiani. La Juventus vuole rinforzare l’attacco e Pirlo ha deciso di affidare le chiavi della squadra a Edin Dzeko.

La Juventus sta effettuando vari sondaggi per puntellare una squadra già ricca di talenti e plurititolata. I bianconeri vorrebbero rinforzare per primo il reparto offensivo data la partenza certa di Gonzalo Higuain. Con la cessione dell’argentino si libera un posto da titolare davanti a Dybala e Cristiano Ronaldo.

Per questo ruolo i candidati sono numerosi.

La società di Agnelli ha contattato nei giorni scorsi l’entourage di Edinson Cavani. El Matador è ormai senza una squadra dopo non aver trovato un’intesa per il rinnovo con il PSG e il mancato accordo con il Benfica. Nelle ultime ore si è proposto anche Luis Suarez, bomber in forza al Barcellona, ma il nuovo tecnico bianconero, Andrea Pirlo, vuole Edin Dzeko.

Pirlo chiama Dzeko: le parole del Maestro al bosniaco

Nella giornata di ieri c’è stato un confronto telefonico tra Pirlo e lo stesso Edin Dzeko. Il commissario tecnico della Juventus nutre una profonda stima nei confronti dell’attaccante classe 1986 della Roma, per questo motivo il Maestro ha deciso di parlare direttamente con lui per parlargli del progetto.

Andrea Pirlo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe detto a Dzeko “sei un campione”. Oltre a questo il neo tecnico bianconero avrebbe fatto capire al bosniaco che lui dovrà essere il condottiero di questa squadra.

Edin dev’essere non solo il centravanti della Juve, ma anche il trequartista in fase di ripartenza. Ma non solo. Dovrà essere il primo difensore ed anche il vero regista di una squadra al quale un regista manca.

