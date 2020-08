Calciomercato, De Paul ai saluti. Il centrocampista argentino, obiettivo di diversi top club italiani, è pronto a trasferirsi all’estero: ecco dove andrà

Per diverse settimane, Rodrigo De Paul è stato un serio obiettivo di diversi top club italiani. Prima il sondaggio da parte del Milan, poi l’interessamento forte della Juventus guidata da Andrea Pirlo. A causa delle richieste troppo alte da parte dell’Udinese – circa 40 milioni di euro – alla fine non se n’è fatta nulla.

Il talento classe ’94 è però pronto a salutare l’Italia e la Serie A in questa sessione di calciomercato, per tentare l’esplosione definitiva all’estero. Il Leeds allenato dal Loco Marcelo Bielsa, infatti, è pronto a chiudere il secondo affare dopo Rodrigo dal Valencia. Un ritorno in Premier League che si preannuncia scoppiettante quello della squadra inglese, con il presidente che sta facendo di tutto per accontentare il suo allenatore. Stando a quanto riportato dal Telegraph, l’affare sarebbe ormai giunto ai titoli di coda.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juve, Pirlo chiama Dzeko: le parole del Maestro al bosniaco

Calciomercato, De Paul vicino al Leeds: i suoi numeri lo scorso anno

Da ormai qualche anno si parla di Rodrigo De Paul, talento argentino classe ’94 in forza all’Udinese. Ogni sessione di calciomercato sembrava quella buona per vedere il giocatore in un top club, ma alla fine non se n’è mai fatto nulla. Almeno fino ad ora, visto che il fantasista è pronto a trasferirsi al Leeds. A facilitare il trasferimento, l’entusiasmante ultima stagione in Serie A disputata dall’ormai ex giocatore dell’Udinese.

I suoi numeri parlano chiaro: 7 gol e 5 assist. Non male per un centrocampista offensivo. Sicuramente ha pagato un inizio di stagione non di livello, caratterizzato anche dalla squalifica di tre turni rimediata contro l’Inter. Soprattutto dal post lockdown in poi, però, il classe ’94 è stato in grado di rifarsi, portando la sua squadra ad una salvezza tranquilla. Sarà ora chiamato a fare lo stesso in Premier League, con il Loco Bielsa pronto a farlo esplodere definitivamente.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato, Leo Messi rottura totale: gli scenari