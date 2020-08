Bambino cade dal quarto piano del condominio dove abitava e si è schiantato al suolo con una potenza davvero molto forte, morendo.

Una vera e propria tragedia quella che è accaduta in un condominio dell’Alto-Adige, dove un bambino è caduto dal quarto piano. Una vera e propria tragedia, che sta causando tantissime persone in tutta l’Italia a scrivere qualcosa sui social. Il fatto è accaduto a Bolzano, precisamente in viale Europa 82, una strada importante del capoluogo altoatesino. In un grosso complesso abitativo con tanti palazzi e piani, un piccolino è uscito fuori dal balcone di casa e si è sporto in maniera eccessiva. Il piccino ha quindi perso l’equilibrio ed è caduto di sotto, andando a sbattere con violenza soltanto contro il caldo asfalto che era sotto di lui pochi secondi prima. Una vera e propria disgrazia che ha colpito un’intera famiglia e che ha cambiato la comunità locale.

LEGGI ANCHE —> Orso più vecchio d’Inghilterra muore, aveva ben 22 anni

Bambino cade dal quarto piano, morto in ospedale

I carabinieri di Bolzano ora sono impegnati negli accertamenti per cercare di comprendere esattamente cosa accaduto. La dinamica di tutto quello che è successo non è del tutto chiarissima e per questo si stanno facendo ancora degli accertamenti. Tuttavia si parla soltanto di un tragico incidente e non ci sarebbe alcun reato. Semplicemente una tragedia che non sarebbe mai dovuto accadere, ma che è successa. Le generalità del piccolo sono state raccolte ma, si legge sul Corriere, non sono state diffuse per volere della famiglia che vuole mantenere l’anonimato e un silenzioso dolore. Il piccolino è stato portato in ospedale, ma non c’è stato nulla da fare per salvare il piccino in seguito ai pensatissimi danni riportati. Una tragedia vera e propria.

LEGGI ANCHE —> Cadavere di ragazza rinvenuto in mare, probabile sia annegata