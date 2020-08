Amazon, camion elettrici per continuare a fare le consegne in tutto il mondo utilizzando però una tecnologia sicuramente meno impattante.

Ogni giorno Amazon consegna migliaia e migliaia di pacchi. La maggioranza assoluta della popolazione del pianeta ha un account Amazon, in tantissimi anche un account Amazon Prime che garantisce consegne più veloci. E il volume di affari è sempre più importante, come conferma il valore raggiunto da Jeff Bezos, che vale oltre 200 miliardi di dollari. Ora che in vari Paesi c’è stato il lockdown dovuto al Covid-19, tantissimi hanno usato la piattaforma di e-commerce per acquistare di tutto, dal cibo alle mascherine, dal disinfettante ai videogames. Insomma, è aumentata sempre di più la percentuale di ordini giornalieri e per questo Amazon ha deciso anche di apportare dei cambiamenti importanti al proprio circuito di consegne e di spedizioni. Tenendo presente il problema del riscaldamento globale, l’azienda ha annunciato l’utilizzo futuro di nuovi veicoli per il trasporto.

LEGGI ANCHE —> Covid, Crisanti svela il piano del Governo: “300mila tamponi al giorno”

Amazon, camion elettrici per le consegne: 1800 in Europa

Ogni anno le tantissimi automobili e camion che girano per strada aumentano l’inquinamento ambientale. Per cercare di limitare i danni che provoca la consegna giornaliera in migliaia di case, Amazon ha deciso di dare una svolta green ai propri servizi logistici. In Europa in particolare, si legge in un comunicato ufficiale, saranno impiegati ben 1800 nuovi camion. Prodotti dalla tedesca Mercedes-Benz, le vetture saranno elettriche, e per questo avranno un impatto ambientale molto minore rispetto ai camion standard a benzina. I modelli in particolare sono due: 1.200 furgoni eSprinter e 600 eVito. Un nuovo modo di consegnare i pacchi, che dovrebbe essere quindi molto meno dannoso per l’ambiente e farci sentire tutti meno in colpa. Nei prossimi mesi dovrebbero anche esserci novità per quanto concerne le consegne in America.

LEGGI ANCHE —> Usa, tensione a Portland: manifestante ucciso in una sparatoria