La biondissima soubrette regala uno scatto piccante ai suoi tanti ammiratori. Valeria Marini ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae nuda nella vasca.

La sempre bellissima Valeria Marini condivide con i suoi tantissimi follower su Instagram un momento di piccante di intimità. La biondissima soubrette si è infatti immortalata completamente nuda nella vasca da bagno, coperta solamente di un po’ di schiuma. Nel giro di pochissimi minuti sono inevitabilmente piovuti migliaia e migliaia di like e di messaggi, per un’icona intramontabile della sensualità “Made in Italy”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elettra Lamborghini, la posa è esplosiva: il bianco esalta il Lato A – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Wanda Nara scalda Ibiza, il décolleté è da urlo – FOTO

Valeria Marini nuda nella vasca da bagno: il web si scatena

Ultimi giorni di estate per Valeria Marini, in vacanza in Sardegna da dove ha condiviso questo scatto piccantissimo che in brevissimo tempo ha raccolto migliaia di apprezzamenti dal suo quasi milione di fan presenti su Instagram. La showgirl e imprenditrice, oggi 53enne, rimane uno dei capisaldi dell’immaginario maschile italiano, come confermato da queste immagini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Belen Rodriguez da sogno, il lato B è in primo piano – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sabrina Salerno atomica, il bikini fatica a contenerla – FOTO