Sindaco riporta il frigorifero all’uomo che lo ha abbandonato nell’ambiente e lo multa personalmente per quanto accaduto.

I rifiuti sono una questione sempre più complicata. Man mano che sempre più persone acquistano e semplicemente gettano via quello che non usano più. A cuor leggero, spesso dimenticandosi completamente delle regole che ci sono intorno allo smaltimento dei rifiuti più particolari. Basti pensare ai grossi elettrodomestici che sempre più spesso vengono scaricati sul ciglio della strada, con gli ex proprietari che semplicemente se ne lavano le mani. E così gli addetti ai rifiuti sono costretti a recuperare questi grossi rifiuti e a smaltirli nel modo migliore possibile da soli, quando riescono ad individuarli. Certe volte, però, questi criminali che danneggiano l’ambiente e che se ne infischiano delle regole, vengono individuati e puniti. E’ accaduto a Gerre de’ Caprioli, in provincia di Cremona. Qui il sindaco in persona ha deciso di intervenire per dare una lezione esemplare ad un concittadino.

Sindaco riporta il frigo abbandonato al criminale: “Ti è scivolato!”

Il sindaco del paese in provincia di Cremona, Michel Marchi, ha punito personalmente un uomo che ha scaricato dei rifiuti in modo illegale. Nella giornata di ieri il comune è stato inondato da segnalazioni di scarichi illegali che avvenivano davanti al centro di raccolta comunale. Il sindaco ha recuperato un grosso frigorifero e ha scritto col pennarello una dedica all’uomo che lo ha scaricato abusivamente davanti alla zona. Come si vede, il politico ha scritto: “Caro signore, ti è scivolato il frigo davanti alla discarica di Gerre, per fortuna ti abbiamo visto”, si legge “e te lo riportiamo”. L’uomo però non la passerà di certo lisca e anzi sarà punito in modo esemplare. Il sindaco giura sempre nero su grigio, il colore del frigo, che “Poi ti mando anche la multa”.

