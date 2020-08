Messina, tragedia familiare: figlio uccide il padre durante il sonno a coltellate. Alla base ci sarebbero dei pesanti dissidi familiari

Un triste fatto di cronaca arriva da Spadafora, in provincia di Messina, dove la scorsa notte un padre di 59 anni è morto per mano del figlio. Il 20enne ha deciso di commettere il parricidio a quanto pare per gravissimi dissidi familiari che affondavano le radici a diverso tempo fa. Il ragazzo ha preso un coltello dalla cucina e ha aggredito il genitore durante il sonno. Si è avvicinato al suo letto e ha cominciato a colpirlo ripetutamente. L’uomo ha provato a difendersi, iniziando una colluttazione che lo ha visto soccombere poco dopo.

I carabinieri sono intervenuti dopo una chiamata al 112 arrivata proprio dall’abitazione dei due e sono arrivati quando purtroppo non c’era nulla da fare. Gli operatori sanitari del 118 hanno potuto constatare solamente il decesso, portando via la salma della vittima.

Messina, tragedia familiare: figlio ventenne uccide il padre a coltellate nel sonno

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, al momento dei fatti era presente in casa anche la convivente dell’uomo che presumibilmente ha lanciato l’allarme. Oltre a loro, in un’altra stanza, dormiva anche il fratello minore di diciassette anni.

Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato il 20enne in stato confusionale, ancora sporco di sangue dopo la colluttazione. E’ stato arrestato e portato in ospedale per ricevere le cure del caso alle ferite rimediate nello scontro con il padre. E’ accusato di omicidio volontario. Le indagini sono condotte dal procuratore di Messina, Maurizio De Lucia.

