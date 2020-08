Madrid brucia, un enorme palazzo nella capitale spagnola ha improvvisamente preso fuoco e l’incendio sviluppatosi ha terrorizzato l’intera città.

Un incendio avvero importante quello che le autorità spagnole stanno combattendo in queste ore. Il fuoco è nato in una zona molto nuova della città, che è stata costruita in temi piuttosto recenti e che doveva essere all’avanguardia in ogni termine. Eppure c’è stato un problema e le fiamme hanno iniziato ad alzarsi con potenza verso il cielo. L’incendio è avvenuto in un palazzo altissimo situato in via Dulce Chacón. L’edificio ha 20 piani ed è una costruzione nuova, che ospita diverse abitazioni. C’è anche una terrazza molto grande in cima ed è parte di un complesso che comprende altri cinque strutture molto simili nei pressi.

Madrid brucia, palazzo in fiamme: interviene gru di 70 metri – VIDEO

Non è ancora chiarissimo cosa sia accaduto nella palazzina ma l’ipotesi più accreditata è un corto circuito che ha causato delle fiammate. Le fiamme poi si sono ovviamente propagate in tutto la cima dello stabile, causando panico e paura. Per intervenire i vigili del fuoco della città hanno anche adoperato una gru altissima, di ben 70 metri. Le persone sono state messe in salvo mentre quelle nei piani di sotto scappavano per le scale, sicure. Soltanto la cima del palazzo è stata colpita da un vortice di fiamme. In questi minuti è corpo a corpo per i vigili del fuoco, che stanno lanciando enormi quantità di acqua per soffocare questa enorme fiamma. Tanta paura ma, per il momento, non si parla di feriti o morti, fortunatamente.

