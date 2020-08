Lipari, morte di Lorenza Famularo: i cittadini protestano al porto, chiedendo un confronto con l’assessore regionale alla salute Ruggero Razza e con il presidente Musumeci

La vicenda di Lorenza Famularo è balzato all’onore delle cronache negli ultimi giorni come uno dei peggiori casi di malasanità di questo periodo. La giovane di 22 anni è morta nella notte tra il 23 e il 24 agosto scorsi in preda a forti dolori, dopo un’odissea in ospedale cominciata alla vigilia di Ferragosto. La mancanza di assistenza all’interno dell’ospedale di Lipari è alla base del tristissimo fatto di cronaca e ha scoperchiato un annoso problema in Sicilia. Mancano strutture e personale per far fronte ad un’emergenza che con il Covid-19 ha assunto contorni ancora più grandi. Sulla morte della giovane è stata aperta un’inchiesta dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto, assieme all’Asp di Messina.

La gente è però scoppiata in una durissima protesta nel corso delle ultime ore che ha interessato sia il nosocomio dell’isola, sia il porto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Scuole, stanno per saltare i corsi di recupero: le ultime

Lipari, morte di Lorenza Famularo: i cittadini protestano bloccando il porto

Circa duemila abitanti di Lipari si sono riversati davanti all’ospedale per protestare contro il governatore della Sicilia Nello Musumeci e l’assessore alla Salute Ruggero Razza. Chiedono di rivedere completamente la sanità nelle Eolie e potenziare le strutture carenti, per impedire che possa accadere nuovamente quello che è capitato alla povera Lorenza.

Nella giornata di ieri, dopo aver organizzato sui social l’appuntamento, la protesta si è spostata verso il porto, all’imbarco degli aliscafi.

Come testimoniato da alcuni video condivisi su Facebook (sulla pagina “Controcorrente Eoliana“), sono stati fatti scendere alcuni passeggeri che erano partiti da Milazzo prima della manifestazione.

Nel frattempo il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, ha appoggiato i manifestanti e ha svolto colloqui con Musumeci e con Razza.

Parlando ai suoi concittadini ha dichiarato: “Questa è una manifestazione contro le condizioni della sanità sulle nostre isole e non solo per la morte della povera Lorenza”.

Poi aggiunge: “La nostra è una sede disagiata e pochi vogliono venire a lavorare qui, tra medici e infermieri. Chiediamo al governo di rispettare quanto ci è stato promesso in passato e di far fronte all’emergenza”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Oms: “Nuovi contagi tra stadi, discoteche e luoghi di culto”