Francia, una vignetta razzista che ha come protagonista la deputata Daniéle Obono scatena polemiche: bufera su una rivista di destra

La Francia in piena emergenza Covid è scossa anche da una polemica legata alla politica. Sotto accusa la rivista ‘Valeurs Actuelles‘, nata 54 anni fa e che portas avanti posizioni ultra conservatrici. settimana ha pubblicato un ritratto shock della deputata Danièle Obono (francese nata in Gabon) raffigurata come schiava incatenata.

Il disegno faceva parte di una storia più ampia nella quale si immagina un viaggio nel tempo di alcuni politici francesi. In particolare Obono, per le sue origini africane, è collegata alla piaga dello schiavismo e dello sfruttamento delle colonie. Lei ha reagito subito sdegnata, dicendo che quell’immagine rappresentava un insulto personale, alla sua famiglia ma anche alla storia della Francia.

Obono, 40 anni compiuti a luglio, è portavoce della movimento di estrema sinistra ‘France Insoumise’. Ma questa volta ha raccolto la solidarietà anche di esponenti politici a lei lontani. Il capo dello Stato, Emmanuel Macron, l’ha chiamata esprimendo la sua forte condanna per ogni forma di razzismo. E il primo ministro Jean Castex, su Twitter l’aveva definita una “pubblicazione rivoltante”. La deputata è anche una delle poche donne di colore nel parlamento francese.

Francia, arrivano le scude della rivista ma le polemiche non si placano

Travolta dalle polemiche, oggi la redazione di ‘Valeurs Actuelles’ ha presentato le sue pubbliche scuse alla deputata. Il vice direttore della rivista, Denis Tugdual, ha spiegatol che però il lopro intento era un altro. “La schiavitù non è solo colpa degli europei ma anche africani. È un’immagine orribile perché il tema è orribile, ipotizza Tugdual Denis, ma non è razzismo”. Però capiscono che la Obono possa sentirsi scioccata anche se non era quella l’intenzione.

Notre réponse suite à la polémique autour du roman de l’été consacré à Danièle Obono, cette semaine dans Valeurs actuelles. pic.twitter.com/GHVzHBSdvQ — Valeurs actuelles ن (@Valeurs) August 29, 2020

Pronta è arrivata anche la controreplica della diretta interessata. “Non si tratta di presentare scuse. Quello è un attacco politico che questa rivista di estrema destra è abituata a fare in modo odioso, stupido e crudele”.