Covid-19, primo caso nuovamente positivo negli USA. A rivelarlo è stata la Reno School of Medicine in Nevada

Gli scienziati della Reno School of Medicine stanno studiando quello che sembra essere un caso di reinfezione da Covid-19 nella contea di Washoe.

Un paziente del Nevada che è risultato positivo al coronavirus ad aprile, ha fatto diversi tamponi nei due mesi successivi risultando sempre negativo. Poi sorprendentemente a fine giugno ha riscontrato di essere nuovamente positivo, quasi 50 giorni dopo.

Il DNA del virus era diverso tra aprile e giugno, suggerendo che il paziente era stato infettato due volte dal SarsCov2.

I ricercatori della scuola medica, insieme al Nevada State Public Health Laboratory, continuano a indagare sulla questione.

“Abbiamo esaminato il materiale genomico dei virus e dei campioni per andare a fondo alla questione“, ha detto il direttore dell’NSPHL Mark Pandori.

“Per ora è solo il primo caso ma mostra che una persona può eventualmente essere infettata dal Covid-19 una seconda volta“.

Lo studio di tutte le informazioni sul DNA del virus, chiamato genoma, potrebbe aiutare gli scienziati di tutto il mondo a comprendere meglio il patogeno di origine cinese.

“Il potere delle informazioni genomiche potrebbe ribaltare la situazione nella lotta contro il coronavirus“, ha detto Pandori.

Se le persone possono contrarre il Covid-19 più di una volta e con gravità diversa, potrebbero esserci delle ramificazioni della malattia.

“Se la reinfezione è possibile in un lasso di tempo così breve, potrebbero esserci delle implicazioni per l’efficacia dei vaccini sviluppati per combattere la malattia. Potrebbe anche avere implicazioni per l’immunità di gregge“, ha concluso il dottor Pandori.

Insomma una scoperta che potrebbe cambiare il futuro globale dei prossimi mesi. Inizia a circolare il dubbio che anche il vaccino inizialmente potrebbe non bastare per sentirsi totalmente al sicuro.

