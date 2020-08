Covid-19, i bambini e gli adolescenti sono i meno colpiti. A rivelarlo una ricerca portata avanti dalle università di Edimburgo, Liverpool e Londra

Una ricerca svolta dalle università di Edimburgo, Liverpool e dall’Imperial College di Londra – pubblicata sul British Medical Journal – fornisce ottime notizie in vista della riapertura delle scuole. Il Covid-19 colpisce in maniera meno grave i bambini e gli adolescenti. Anche per quanto riguarda la mortalità, il tasso è decisamente più basso rispetto agli adulti.

Lo studio è stato condotto su 651 under 19 ricoverati in 138 ospedali inglesi. Oltre a questo, la ricerca portata avanti dal gruppo Isaric4C è stata utile anche per elencare una serie di sintomi aggiuntivi a quelli usuali del virus: gola infiammata, nausea, vomito, dolore addominale, diarrea e rash cutanei. Ne ha parlato Calum Semple, ordinario di Salute dell’Infanzia all’Università di Liverpool: “Si tratta della più ampia descrizione mai fatta relativa al Coronavirus sui bambini e sui giovani“.

Covid-19, la ricerca su bambini e adolescenti: cos’è stato scoperto

La ricerca relativa al Covid-19 su bambini e adolescenti ha portato ad alcune conclusioni decisamente rassicuranti, soprattutto a ridosso della riapertura delle scuole. Oltre ad aver spiegato come il tasso di mortalità sia più basso rispetto agli adulti, i ricercatori hanno anche elencato altri elementi utili. A partire dai fattori di rischio che aumentano il rischio di terapia intensiva: obesità, avere meno di un mese di vita ed essere di colore. Inoltre, sembrerebbe che i bambini più a rischio siano quelli tra i 10 e i 14 anni, oltre che i neonati.

Dallo studio si è poi scoperto che molti pazienti under 19 hanno contratto anche la sindrome infiammatoria multisistemica, che quintuplica i rischi di finire in terapia intensiva. Ultimo dato utile riguarda il numero di piastrine nei pazienti. I bambini con la sindrome infiammatoria multisistemica ne hanno un numero molto più basso rispetto a quelli senza. Questo comporta un’esposizione maggiore al Covid-19.

