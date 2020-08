Coronavirus, è andato in giro positivo ma senza saperlo. Anche perché si era sottoposto volontariamente al tampone risultato poi negativo. E’ la storia di un 26enne romano, ora ricoverato in Veneto dove era in vacanza dalla nonna.

Positivo senza saperlo, pur avendo fatto regolarmente il test. E’ la storia singolare di un 26enne romano, residente in Sardegna, che si è ritrovato improvvisamente all’ospedale San Martino di Belluno dopo aver fatto visita alla nonna del Veneto. E la prognosi è stata sconvolgente: polmonite da coronavirus.

Coronavirus, clamorosa testimonianza di un 26enne

Proprio perché, appunto, era ormai certo di non aver contratto l’infezione data la certezza scientifica del tampone. Il ragazzo, oggi ancora ricoverato ma in buone condizioni, ha raccontato la sua esperienza ai microfoni de Il Gazzettino esordendo così: “Il 18 agosto ho fatto il tampone all’ospedale di Padova e il test è risultato negativo. Stavo benissimo e non avevo sintomi”.

Chi non si sarebbe messo in viaggio in maniera assolutamente spensierata dopo tale verdetto? “Ho l’App Immuni e non sono stato al Billionaire. Quando ho avuto il risultato negativo del tampone mi sono sentito libero di iniziare la mia vacanza: abbracciare la mia famiglia e partecipare a una festa il 20 agosto dopo aver esibito la certificazione medica come richiesto”.

Poi però è successo l’impensabile, con la spensieratezza ha fatto presto spazio all’angoscia dei primi sintomi e soprattutto di un intenso malessere: “Il 22 ho iniziato ad avere la febbre alta, più di 38, e ho chiamato all’ospedale di Belluno”. Ed è stato in quel momento che un secondo tampone ha sancito l’infezione.

Una storia che lancia un messaggio importante che il protagonista sottolinea a gran voce: “Nessuno dice che se risulti negativo non sei per forza negativo e che c’è un periodo di incubazione. L’ho anche detto all’ospedale, mi hanno dato ragione ma comunque non si dice questa cosa. Un errore madornale dopo otto mesi di battaglia contro il coronavirus”.

