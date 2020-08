Coronavirus, aumentano i contagi in Europa e nel mondo. A confermarlo è l’Organizzazione mondiale della sanità, evidenziando quali sono stati i luoghi che hanno portato a tale situazione.

Coronavirus, aumentano in tutta Europa i contagi dopo le recenti aperture post lockdown. A confermarlo è l’Organizzazione mondiale della sanità, pronunciatasi in merito attraverso la figura del direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Si inizia a rivedere una ripresa dei contagi da Covid-19”, ha infatti riferito l’esperto in conferenza stampa. E la maggior parte di queste infezioni si sono innescate nei grandi contesti di assembramento, quali “stadi, locali e luoghi di culto dove ci sono folle pur non volendo”, specifica il dirigente.

E adesso bisogna tenere gli occhi ben aperti. Perché questi nuovi focolai potrebbero “essere la scintilla che porterebbe a un incendio molto più grande, motivo per cui ogni Paese dovrà adottare le decisioni che riterrà più opportune per riorganizzare il tutto ed evitare questo grosso rischio”.

Ma è chiaro che non ci sono soluzioni univoche, con l’intervento dovrà variare da contesto a contesto in base ai rischi esistenti: “In alcuni territori si può intervenire organizzando appuntamenti in maniera sicura, in altri invece sarebbe il caso di sospendere qualcosa”, ha continuato il Dg.

