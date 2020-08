Coronavirus, Flavio Briatore dimesso: le sue condizioni attuali. Il manager lascia il San Raffaele e torna a casa per rispettare la quarantena obbligatoria

Flavio Briatore è stato dimesso dal San Raffaele di Milano. Come anticipato ieri attraverso una nota dell’ospedale, l’ex manager di Formula 1 è stato rimandato a casa nella mattinata di sabato. Le sue condizioni nel corso degli ultimi giorni sono migliorate e non hanno richiesto ulteriori cure specifiche. La prostatite che lo aveva colpito la scorsa settimana è quasi scomparsa e ora potrà espletare il resto della quarantena attraverso le mura domestiche. Briatore ha anche scherzato attraverso il suo profilo Instagram, confessando di star bene e giocando sul tempo del ricovero.

“14 giorni passano veloci….”, ha scritto nel post, accompagnando il tutto con una bella foto in compagnia del figlio Nathan Falco.

La notizia positiva è che proprio il piccolo di 10 anni è risultato negativo al tampone per il Covid-19.

Coronavirus, Flavio Briatore dimesso dal San Raffaele: ora farà la quarantena a casa

Ora il proprietario del Billionaire dovrebbe trascorrere la propria quarantena a Milano, presso l’appartamento della sua amica e conterranea, Daniela Santanchè. Dal punto di vista clinico sta bene ma dovrà rispettare l’isolamento obbligatorio per i positivi al coronavirus.

In una lunga intervista a La Stampa, Briatore aveva confessato di non essere mai stato intubato e di non ricevere ossigeno.

“Riesco a lavorare e sto molto bene. Non ho problemi dal punto di vista respiratorio“.

A quanto pare la teoria secondo cui il virus abbia perso un po’ della propria carica virale sembra essere confermata dall’imprenditore piemontese.

