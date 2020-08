Situazione sempre più complicata quella relativa al Coronavirus in Corea del Sud. Il paese ha annunciato di aver quasi esaurito i posti letto

L’emergenza Coronavirus continua a far registrare numeri drammatici in tutto il mondo. I contagi sono vicini a superare soglia 25 milioni, mentre i decessi sono oltre 800mila. Anche in Asia, la situazione è in netto peggioramento. In Corea del Sud, per il sedicesimo giorno consecutivo sono stati registrati aumenti di casi a tre cifre.

Una seconda ondata di Covid che sta mettendo in ginocchio la sanità coreana. I posti letto a Seul – riporta La Repubblica – sono ormai esauriti. Il Kcdc (centro coreano controllo e prevenzione delle malattie) ha reso pubblici i dati relativi ai contagi di venerdì: 308 nuovi positivi. Tra i luoghi in cui il virus si sta diffondendo in maniera più rapida, ci sono le chiese, gli uffici, le strutture mediche e le case di riposo.

Corea del Sud, ministro della Salute: “Rimasti 4,5% dei posti letto”

Crescono i casi da Coronavirus in Corea del Sud e, di conseguenza, si riempiono i posti letto in ospedale. La situazione a Seul è parecchio difficile, e rischia di peggiorare ancora nei prossimi giorni. Yoon Tae-ho, direttore generale della Sanità coreana, ha fornito un quadro generale delle difficoltà che sta vivendo il Paese. “Al momento, solo il 4,5% dei posti letto è disponibile: si parla di 15 posti in totale” ha spiegato, continuando: “Per fortuna, molte persone stanno per essere dimesse. Dovremmo perciò avere più spazio tra non molto tempo“.

Solamente nella chiesa di Sarang Jeil, a Seul, sono stati registrati oltre 1000 positivi al Covid. Si tratta di un vero e proprio epicentro della pandemia in Corea del Sud. Secondo quanto riportato dal Kcdc, questa situazione ha portato a circa 25 nuovi cluster. Inoltre, più di 300 persone che si erano riunite per una protesta anti-governativa con i membri della chiesa, sono alla fine risultate positive.

