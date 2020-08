Calciomercato Milan, vicino il grande colpo a centrocampo. C’è stato il sorpasso e il giocatore ha già dato l’ok. Si attende il sì definitivo del club

È un Milan scatenato. La sessione di calciomercato che si appresta a partire potrebbe regalare a Pioli quei giocatori necessari per puntare al quarto posto. Dopo il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic – che è atteso in serata a Milano – Maldini e Massara sono al lavoro per puntellare la rosa.

Il centrocampo è sicuramente il reparto che più urge di rinforzi e, in questo senso, presto potrebbe esserci un annuncio clamoroso: Sandro Tonali al Milan. Il gioiellino del Brescia era da mesi promesso all’Inter, ma i nerazzurri non hanno spinto sull’acceleratore nel momento decisivo.

I rossoneri, dopo aver intravisto uno spiraglio, si sono inseriti prepotentemente nella trattativa. C’è già l’ok del giocatore, resta da trovare l’intesa col club. Il Milan offre un prestito oneroso a 10 milioni di euro con diritto di riscatto a 25, il Brescia vorrebbe inserire l’obbligo.

Calciomercato Milan, altri due colpi in arrivo: Bakayoko e Brahim Diaz in chiusura

L’obiettivo del Milan per la prossima stagione è chiaro: qualificarsi alla Champions League. Per raggiungere il tanto agognato quarto posto, solamente sfiorato sotto la guida di Gattuso, c’è ancora tanto lavoro da fare. Per questo motivo, Elliot ha messo a disposizione di Maldini e Massara un budget importante per rinforzare la rosa a disposizione di Pioli. Ibrahimovic ha finalmente rinnovato, per Tonali la situazione potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni.

Ma non è finita qui. I rossoneri sono infatti al lavoro per portare al Milan in questa sessione di calciomercato anche un altro centrocampista di livello e un jolly in attacco. I nomi sono già decisi: Bakayoko e Brahim Diaz. Per il primo, il gradito ritorno è sempre più vicino. I dialoghi col Chelsea sono continui, e presto si dovrebbe arrivare alla conclusione. Stesso discorso per Brahim Diaz che, dopo aver dato l’ok, volerà in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto. Entrambi dovrebbero arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto.

