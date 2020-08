In Bielorussia, il governo ha deciso di ritirare gli accrediti giornalisti a diverse testate straniere. La tensione tra i paesi occidentali e Lukashenko è sempre più alta.

Il governo bielorusso ha deciso di ritirare gli accrediti giornalisti a diverse testate straniere tra cui la Bbc e l’agenzia France Presse. Anatoly Glaz, portavoce della diplomazia in Bielorussia, ha spiegato che questa decisione è stata presa a seguito di una raccomandazione della Commissione Interministeriale che si occupa della lotta al terrorismo. Glaz non ha però precisato quanti giornalisti siano coinvolti in questa misura e non ha fornito ulteriori particolari sulle motivazioni alla base di questa scelta. Sicuramente si tratta di una mossa che allontana sempre di più Lukashenko dal dialogo con gli altri leader europei, anche se i rapporti diplomatici sembrano ormai compromessi da tempo. Soltanto alcune settimane fa infatti, il premier bielorusso aveva accusato apertamente l’Occidente di star finanziando i disordini nel paese.

Bielorussia, La Russia resta l’unico vero alleato di Lukashenko

E la Russia, si pone sempre più come l’unico vero alleato del governo bielorusso che si trova a gestire un contesto sempre più complicato. Tra le proteste nel paese che sono scoppiate a seguito della rielezione di Lukashenko e l’Unione Europea che ha deciso di mettere da parte la propria neutralità sulla questione decidendo di disconoscere il risultato elettorale, il premier si ritrova prigioniero di una situazione da cui non sarà semplice uscire. Putin ha appoggiato apertamente il governo bielorusso, pur ribadendo che questa presa di posizione non comporta alcun tipo di ingerenza nella politica interna del paese. Anche per questo, Mosca ha comunque consigliato al premier di non sottovalutare ne minimizzare le manifestazioni nel paese, perché come ha ribadito Putin alcuni giorni fa “se le persone protestano evidentemente ci sarà un motivo”.

