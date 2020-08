Wanda Nara si gode gli ultimi giorni di vacanza nell’isola spagnola. Una foto pubblicata su Instagram ha fatto scatenare i suoi tantissimi fan.

La moglie e procuratrice di Mauro Icardi si gode gli ultimi giorni di estate nella paradisiaca Ibiza, a pochi giorni dall’inizio del calciomercato estivo che inevitabilmente vedrà suo marito tra i protagonisti. In posa davanti ad un gigantesco orsacchiotto dorata, Wanda Nara sfoggia ancora una volta un fisico giunonico, evidenziato ancor più da un risicato bikini azzurro.

Lo scatto su Instagram ha ricevuto nel giro di pochissimi minuti migliaia e migliaia di apprezzamente da parte dei tantissimi follower della manager del calciatore. Nel corso dell’estate sono stati numerose le foto postate su Instagram, tra momenti intimi in compagnia della famiglia, post a sfondo calcistico in vista degli impegni internazionali del PSG di Icardi e immagini più pepate come in questo caso.

Wanda Nara infiamma i fan: orsacchiotto gigante e costume da bagno risicato

Visualizza questo post su Instagram 🐻 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 28 Ago 2020 alle ore 3:45 PDT

In attesa di rivederla al centro delle trattative di mercato e protagonista nella nuova stagione televisiva, la splendida Wanda si gode gli ultimi giorni di relax in compagnia di famiglia e amici ad Ibiza.

