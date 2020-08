View this post on Instagram

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başlayan avukat #EbruTimtik, direnişinin 238. gününde yaşam mücadelesini kaybetti. • Ölüm orucu kararının doğruluğunu yanlışlığını bir kenara bırakıp, onları adil şekilde yargılamayan ve bu yola iten adalet sistemine tepki gösterelim. Bize göre yanlış olan başkasına göre doğru, bir başkasına göre ise tek çare olabilir. Karşımızdakinin zihninin içini bilemeyiz. Ancak saygı duymakla mükellefiz.