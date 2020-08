A Roma e provincia è stata avvertita una scossa di terremoto, poco dopo le ore 14. La scossa non sembra aver causato particolari danni.

Roma: avvertita scossa di terremoto, sia in città che in provincia. In base ai dati registrati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si parla di Magnitudo 3.0. La scossa, da quanto si apprende, si è verificata a una profondità di 10 km.

Roma: avvertita scossa di terremoto di magnitudo 3.0

Il terremoto, da quanto si apprende, è stato avvertito a Roma e provincia. Come riporta FanPage, non sembrano esserci stati particolari danni a cose o persone. Ad ogni modo, le testimonianze dei cittadini non sono mancate. Sono infatti tanti i messaggi lanciati sui vari social network, relativi alla recentissima scossa di terremoto.

Nello specifico, fa sapere l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa di terremoto si è verificata a 3 km da Lariano (RM).