Roma, c’è un nuovo positivo in squadra: si tratta dell’olandese Justin Kluivert. Si tratta del quarto caso certificato nel club giallorosso e prende sempre più quota l’idea di un posticipo della nuova Serie A.

Allenamento annullato in casa Roma. Come infatti riferisce SkySport, dopo Antonio Mirante, Carles Perez e Bruno Peres, anche Justin Kluivert è emerso positivo al Covid-19. Un fulmine a ciel sereno che ha appunto costretto la società a cancellare la seduta pomeridiana fissata oggi alle 18.00.

Roma, spunta un altro positivo in squadra

Adesso, in virtù della scoperta e del protocollo, domani l’intero organico si sottoporrà a un nuovo giro di tamponi. Se non vi saranno ulteriori infetti, la squadra di Paulo Fonseca potrà riprendere regolarmente con gli allenamenti.

In ogni caso continuano a salire i casi in Serie A, con oltre una decina di casi certificati. Una situazione che sta seriamente spingendo i vertici calcistici nel valutare un rinvio del campionato italiano attualmente fissato per il 19 settembre.

Si valuta infatti una partenza direttamente a ottobre, così da organizzarsi nella miglior maniera possibile in vista di un intero campionato in convivenza col coronavirus. Molti club sembrerebbero appoggiare tale soluzione e sono attese importanti novità nel prossimo incontro in Lega.

